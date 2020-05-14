МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Рост мировых цен на нефть ускорился в четверг вечером до 6-8%, при этом рост стоимости марки WTI уже превышал 10%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.31 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 6,27% — до 31,02 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 8,3%, до 26,39 доллара за баррель. Минутами ранее стоимость WTI росла более чем на 10%, до 27,94 доллара за баррель.