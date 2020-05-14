КИЕВ, 14 мая /ПРАЙМ/. Блок №3 Южно-Украинской АЭС был отключен в четверг для аварийного ремонта, таким образом общая работающая мощность атомных блоков в данный момент составляет меньше 49% от общей установленной мощности атомных электростанций, что является рекордно низким показателем, заявил глава энергетического комитета Верховной рады Украины Андрей Герус.

Ранее в четверг шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции на Украине отключили от энергосети для проведения ремонта.

"Сегодня был остановлен еще один атомный блок — в аварийный ремонт в 17.51 (время совпадает с мск — ред.) был отключен третий блок Южно-Украинской АЭС. Общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум, такого никогда не было в истории Украины", — написал он в Facebook.

По его словам, еще месяц назад атомные блоки несли мощность 9150 МВт, то есть на 35% больше, "хотя погода не особенно отличалась от сегодняшней".

"На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок — в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. Это и логично, чем больше ограничения конкуренции, тем выше цена. В то же время видим дополнительную нагрузку на угольных электростанциях (ТЭС), некоторые из которых работают на 3-5 блоках. Неужели это такая реакция на обращение депутатов не останавливать атомные блоки, которые находятся в государственной собственности и продают электроэнергию по самым низким ценам?" — подчеркнул глава комитета.