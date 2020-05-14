БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая /ПРАЙМ/. США преследуют корабли, везущие топливо в Венесуэлу, это нарушение международных норм, заявил глава МИД латиноамериканской страны Хорхе Арреаса.

"Больше доказательств для мира, которые мы отправим в Международный уголовный суд: на фоне пандемии Вашингтон преследует корабли, которые транспортируют нашу нефть и везут топливо. Это грубое нарушение международных законов и фундаментальных прав венесуэльцев", — написал глава МИД Венесуэлы в Twitter.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что США рассматривают вопрос о мерах, которые можно предпринять по отношению к Ирану, поставлявшему нефть в Венесуэлу.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.