МИНСК, 15 мая — ПРАЙМ. Белоруссия начинает поставки нефти из США, заявил в пятницу глава МИД республики Владимир Макей.

"С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко", — говорится в заявлении Макея, размещенном на сайте МИД.

Он добавил, что Белоруссия рассматривает сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства.

"Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства, как важную часть развиваемого сторонами и имеющего значительный потенциал торгового и инвестиционного взаимодействия, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической области", — говорится в заявлении Макея, размещенном на сайте МИД.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что первая партия американской нефти отправится в Белоруссию на этой неделе.

"На этой неделе первая партия нефти США отправится в Белоруссию", — говорится в сообщении госдепартамента США.

По данным в сообщении, эта сделка при участии американского энергетического трейдера United Energy Trading, при содействии компании США Getka и их польского партнера UNIMOT, "укрепляет суверенитет и независимость Белоруссии", демонстрирует готовность США предоставлять возможности американским компаниям, заинтересованным в белорусском рынке, а также выполняет взятые США в феврале обязательства обязательства перед Белоруссией.

США призывают Белоруссию расширить доступ для американских компаний к своему рынку и провести рыночные реформы, добавил Помпео.

"Соединенные Штаты настоятельно призывают Беларуссию продолжить наращивать прогресс, достигнутый в расширении доступа к своему рынку для американского бизнеса, и провести рыночные, либерализирующие торговлю реформы, необходимые для продвижения процесса вступления в ВТО", — говорится в заявлении госсекретаря.

Помпео подчеркнул, что это поможет "Белоруссии полностью раскрыть свой торговый и инвестиционный потенциал".

"Соединенные Штаты с нетерпением ждут продолжения укрепления нашего партнерства", — добавил Помпео.