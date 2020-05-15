МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. "Роснефть" видит оживление спроса на нефть на рынках Европы и АТР: в мае его падение в годовом выражении замедлилось до 22% и 12% соответственно, следует из презентации компании.

Так, согласно графикам, указанным в презентации, падение спроса на нефть на европейском рынке на фоне пандемии COVID-19 в апреле составляло 28% год к году, а в мае замедлилось до 22%.

При этом на на рынке АТР спрос на нефть в апреле падал на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в мае его снижение замедлилось до 12%.