КИЕВ, 15 мая /ПРАЙМ/. Шахты предприятия "Павлоградуголь" возобновят свою работу с 16 мая после почти месячного простоя, сообщила министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Ольга Буславец.

Ранее компания ДТЭК объявила о выводе в простой с 20 апреля угледобывающего предприятия "Павлоградуголь", в состав которого входят десять шахт, из-за "системного кризиса в энергетической отрасли Украины", возникшего в связи с невостребованностью украинской электроэнергии. Перед этим ДТЭК остановила шахты "Добропольеуголь", "Белозерская" и центральную обогатительную фабрику "Октябрьская". Кабмин Украины под председательством премьера создал антикризисный энергетический штаб.

"Я требовала от представителя частных шахт вывести шахтеров на работу. Меня заверили, что уже с 16 мая сотрудники "Павлоградугля" выйдут на работу и будут получать зарплату", — заявила Буславец в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Ранее ДТЭК заявила, что из-за импорта электроэнергии из России и Белоруссии снизилась востребованность украинской электроэнергии, из-за чего снизился объем потребления угля на украинских станциях. ДТЭК сообщила, что на складах ТЭС и шахт скопилось около 2,9 миллиона тонн невостребованного угля. В компании также отметили, что из-за "системного кризиса в энергетической отрасли" в стране остановлены около 30 угледобывающих шахт, в простое находятся около 40 тысяч работников угледобывающей сферы.