КИШИНЕВ, 18 мая /ПРАЙМ/. Компания Komaksavia airport LTD обратилась в Стокгольмский арбитраж с иском против молдавского правительства на сумму 885 миллионов евро, сообщил на брифинге глава компании Андреас Минелау.

Премьер Молдавии Ион Кику заявил в понедельник, что правительство на этой неделе запустит процедуру несостоятельности компании "Авиа Инвест", чтобы расторгнуть контракт о концессии аэропорта в Кишиневе. При этом 95% акций "Авиа Инвест" принадлежат компании Komaksavia airport LTD.

"Мы приняли сложное, но единственное верное решение — обратиться в Стокгольмский арбитраж за нарушение Молдовой международной конвенции и незаконные действия в отношении компании "Авиа Инвест", — заявил Минелау.

По его словам, сумма предъявленного иска составляет 885 миллионов евро. Минелау подчеркнул, что компания "подвергается жесткому прессингу со стороны государства".

В июне прошлого года парламент Молдавии создал комиссию, которая занимается анализом приватизации объектов государственного имущества в 2013-2019 годы. Ее председатель Игорь Мунтяну обратился в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр из-за нарушений в процессе концессии аэропорта Кишинева. Агентство публичной собственности в сентябре подало иск в суд против компании "Авиа Инвест", в котором просит аннулировать контракт о концессии аэропорта.