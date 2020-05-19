МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Россия не будет пытаться влиять на Германию в вопросе "Северного потока 2", этот вопрос не будет затрагиваться в ходе телефонного разговора с немецким коллегой Хайко Маасом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он добавил, что ситуация вокруг строительства газопровода "Северный поток-2" никак не влияет на отношения России с Данией, Москва готова к откровенному диалогу с Копенгагеном.

"(Ситуация) никак не влияет на отношения России и Дании. Эти отношения давно находятся в том состоянии, в котором они пребывают. Какого-либо изменения в нашем подходе к отношениям с Копенгагеном в связи с ситуации вокруг "Северного потока 2" я не вижу", — сказал Лавров на пресс-конференции.

По словам российского министра, в Москве "готовы разговаривать с датчанами откровенно по любым вопросам, которые вызывают у них озабоченность".

Готовы предъявлять свои интересы, свои озабоченности по поводу тех событий, на которые датское правительство оказывает влияние", — указал Лавров.

Россия призывает не политизировать реализацию проекта "Северный поток 2", этот вопрос будет решаться в правовом поле, отметил Лавров.

"Мы твердо рассчитываем, что он будет решаться в правовой плоскости. Вокруг этого проекта уже было немало существенно политизированных движений", — заявил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета государств Балтийского моря.

"Компания работает в судах, об этом тоже сообщалось. Будет подаваться апелляция и в Германии, и в структурах Евросоюза, Еврокомиссии. Я бы здесь не стал искать какую-то политическую подоплёку в том, что компания собирается делать. Но то, что проекту пытаются активно мешать – это факт", — добавил министр.

Лавров отметил, что компания стремится полностью соблюдать правовые нормы, к том числе нормы ЕС при всей их неоднозначности.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило, что отклонило заявку Nord Stream 2 AG с просьбой освободить трубопровод "Северный поток 2", оператором которого является эта компания, от требований обновленной газовой директивы ЕС. Теперь трубопровод подпадает под требования на пролегающем в ЕС отрезке трубопровода по разделению компании-поставщика и оператора, а также под требования по регулированию цен и представлению доступа третьей стороне.

"Вы знаете, это решение Германии, в рамках которого необходимо учитывать и интересы немецкого государства, немецкого правительства, интересы немецкого бизнеса и, наверное, необходимо учитывать интересы выполнения тех обязательств, которые существуют в рамках Евросоюза у германской стороны. Я не собирался упоминать об этом вопросе в разговоре с Хайко Маасом, мы по другим темам договорились пообщаться. И уж точно не буду заставлять германское правительство принимать то или иное решение, как пытаются делать наши американские партнеры, в частности, в ходе телефонного разговора с Хайко Маасом (госсекретаря) Майка Помпео, о котором госдепартамент так бравурно сообщил", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета государств Балтийского моря.