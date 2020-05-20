МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти и газоконденсата в России продолжает снижаться — за первые 19 дней мая добыча составила 9,42 миллиона баррелей в день, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые со статистическими данными.

"За 11 дней мая производство сырья в РФ было несущественно больше — 9,43 миллиона баррелей в сутки", — добавляет агентство.

При этом агентство указывает, что средний показатель добычи сырья в России в апреле составлял 11,35 миллиона баррелей в день.

Агентство уточняет, что в общем показателе добычи РФ на газоконденсат приходится 700–800 тысяч баррелей в день, и таким образом, добыча только нефти за указанный период составила около 8,72 миллиона баррелей в день. "Это близко к квоте ОПЕК+ для страны в 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки", — добавляет агентство.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.