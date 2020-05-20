МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. России необходимо комплексно реформировать систему утверждения технологической документации в нефтяной отрасли, а анализировать экономическую эффективность проектов стоит ежегодно, на что указывает и опыт участия страны в сделке ОПЕК+, считает директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК компании VYGON Consulting Дарья Козлова.

"Ключевая проблема с текущей системой утверждения проектных документов связана с тем, что экономика в этих проектах, ее расчет, не соответствует тем подходам, которые приняты в рамках бизнес-планирования компаний. В результате… три-пять лет они более-менее совпадают с бизнес-платом, а дальше компании проявляют различное творчество… Эта проблема известная, и действительно требуется комплексная реформа утверждения проектной документации", — сказала эксперт в ходе вебинара Российского газового общества (РГО).

По словам Козловой, на это указывает и опыт участия РФ в сделке ОПЕК+, а очередной кризис в отрасли регуляторам стоит использовать как возможность для повышения эффективности. "Сейчас текущая система оценки экономики при подготовке проектной документации требует значительной трансформации. Необходим ежегодный анализ экономической эффективности, должны быть инструменты того, как такие решения вообще принимать", — сообщила она.

"Потому что мы все понимаем, что Россия втянулась в этот вопрос постоянной балансировки рынка, и это будет периодически. Будем надеяться, что такого больше не произойдет, как в этом году, но нужен инструмент, чтобы государство понимало, где вообще сокращать, как это будет и какие следствия от этого сокращения будут — нам это естественно нужно", — добавила Козлова.

Эксперт при этом подчеркнула, что самим компаниям это позволит повысить экономическую эффективность месторождений.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.