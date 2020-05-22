МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. "Роснефть" докапитализировала одну из своих "дочек", ООО "РН-Нефтькапиталинвест" ("РН-НКИ"), с 8,413 миллиона рублей до 110 миллиардов 8,413 миллиона рублей, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В реестре не уточняется, в какой форме была проведена докапитализация. Согласно ОКВЭД, основной деятельностью ООО "РН-Нефтькапиталинвест" является деятельность частных охранных служб.

ООО "РН-НКИ" зарегистрирована в Москве в 1998 году. Генеральным директором компании является Дмитрий Ложкин. Согласно данным реестра, кроме "Роснефти" учредителем "РН-НКИ" является ООО ЧОП "РН-Охрана-Ангарск" с долей 0,00000153%.