МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос установления спецтарифов "Транснефти" и РЖД на транспортировку углеводородов на срок действия соглашения ОПЕК+.

"Правительству проработать вопросы и при необходимости принять решения, касающиеся установления специальных тарифов публичного акционерного общества "Транснефть" и открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на транспортировку нефти и нефтепродуктов", — говорится в сообщении.