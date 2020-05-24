НУР-СУЛТАН, 24 мая /ПРАЙМ/. Карантин вводится до 5 июня на территории АО ЗТ "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" в Казахстане, вновь прибывшие на месторождение работники должны иметь отрицательный тест на коронавирус, соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Западно-Казахстанской области.

В Казахстане подтверждено более 8,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, 35 из них с летальным исходом.

"Принять на территории Карачаганкского нефтегазоконденсатного месторождения следующие меры: ввести до 5 июня 2020 года режим карантина на территории АО ЗТ "Карачаганак Петролеум Оперейтинг"; запретить въезд и выезд транспортных средств с территории месторождения, за исключением персонала и транспортных средств, задействованных в обеспечении производства и иных видов деятельности на месторождении, персонала, подлежащего вывоза с территории месторождения к месту постоянного проживания", — говорится в постановлении санврача.

Кроме этого, запрещено перемещение людей с 19.00 до 07.00 (с 17.00 до 05.00 мск) внутри и между вахтовыми поселками, за исключением персонала, задействованного в ночной смене, подлежащего вывозу с территории месторождения к месту постоянного проживания, а также персонала, задействованного в их транспортировке, сотрудников администрации, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийных служб, работников объектов жизнеобеспечения.

"Допускать вновь прибывших работников на вахтовую смену с наличием отрицательных результатов лабораторного обследования на COVID (методом ПЦР) – со сроком действия до 5 календарных дней", — говорится в тексте постановления.

Карачаганакское газоконденсатное месторождение, одно из крупнейших в мире, разрабатывается на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Eni и Shell являются совместными операторами Карачаганакского месторождения, и обе компании имеют равные доли участия — по 29,25%. Американской Chevron и российскому "Лукойлу" принадлежат 18% и 13,5% соответственно. С 1 июля 2012 года в состав совместного предприятия вошла национальная компания "Казмунайгаз", доля которой в проекте составляет 10%.