МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ снизило на апрель-июнь 2020 года обязательные объемы продаж нефтепродуктов через биржу вдвое, для бензина показатель снизился с 10% до 5%, говорится в постановлении кабмина.

"Настоящие правила устанавливают требования по определению минимальной величины объёма автомобильного бензина… на биржевых торгах…. минимальная величина объёма автомобильного бензина класса 5 составляет 10 процентов объёма производства… Для налоговых периодов, приходящихся на период с 1 апреля 2020 г. по 30 июня 2020 г. минимальная величина объёма автомобильного бензина класса 5… в налоговом периоде… на биржевых торгах… составляет 5 процентов объёма производства за календарные месяцы", — говорится в постановлении.

Согласно документу, снижение обязательных продаж через биржу в два раза касается и других видов топлива.