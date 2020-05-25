Энергоснабжение потребителей не нарушено из-за возгорания трансформатора в Москве
МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Электроснабжение потребителей из-за возгорания уличного трансформатора на ТЭЦ-26 в Москве не нарушено, сообщает "Мосэнерго".
"На ТЭЦ-26 около 21.45 по московскому времени было обнаружено возгорание уличного трансформатора собственных нужд ТСН-65. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. В результате происшествия никто не пострадал, энергоснабжение потребителей не нарушено", — говорится в сообщении.
Ранее в понедельник экстренные службы сообщили РИА Новости, что на площади 50 квадратных метров на территории ТЭЦ на юге Москвы загорелся трансформатор.
https://1prime.ru/energy/20200525/831511066.html