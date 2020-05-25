МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Пожар на трансформаторной подстанции на территории ТЭЦ на юге Москвы удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось о возгорании трансформатора на ТЭЦ-26 по адресу: Востряковский проезд, 10, на площади 50 квадратных метров.

"Пожар полностью ликвидирован, обстоятельства ЧП выясняются", — сказал собеседник агентства.