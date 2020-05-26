МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Немецкая Uniper и японская Mitsui O.S.K. Lines (MOL) подписали контракт о строительстве плавучей регазификационной установки (ПРГУ) для СПГ-проекта в Вильгельмсхафене мощностью в 10 миллиардов кубометров газа в год, говорится в релизе немецкой компании.

"MOL и LTW ("дочка" Uniper — ред.) подписали контракт на строительство и фрахтование судна для перевозки сжиженного природного газа — плавучей регазификационной установки (ПРГУ) — для планируемого СПГ-терминала в Вильгельмсхафене в Северном море", — сообщается в релизе.

Установку построят на верфи южнокорейской компании DSME (Daewoo Shipbuilding Marine Engineering Co., Ltd.), затем LTW зафрахтует ее на 20 лет. Она будет пришвартована недалеко от Вильгельмсхафена, регазифицированный СПГ с установки по короткому соединительному газопроводу будет поступать на специальные объекты на суше и оттуда — в газотранспортную систему Германии.

"Терминал СПГ в Вильгельмсхафене — это долгосрочный проект, который ориентируется на прогнозы о значительном росте спроса на импорт газа в Германии и Европе в ближайшие годы. На основании многолетнего опыта Uniper в газовом бизнесе Европы и в управлении проектами, LTW реализует проект терминала в Вильгельмсхафене, чтобы предоставить компаниям со всего мира доступ к европейским клиентам, а также открыть новый канал поставок для клиентов", — приводятся в релизе слова главного операционного директора Uniper Дэвида Брайсона.

Как сообщили РИА Новости в Uniper, летом этого года компания проведет тендер для определения заинтересованности потенциальных клиентов в мощностях СПГ-терминала. Как только процесс одобрения проекта будет завершен, по нему будет принято окончательное инвестиционное решение с учетом экономической целесообразности, тогда же будет определен срок ввода терминала в эксплуатацию.

Мощность СПГ-терминала в Вильгельмсхафене составит около 10 миллиардов кубометров газа в год. Uniper и Mitsui O.S.K. договорились о его строительстве в конце 2018 года, тогда сообщалось, что терминал может приступить к работе не раньше второй половины 2022 года.