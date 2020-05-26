МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий комплекс "Татнефти" — "Танеко" — перешел на производство бензина международного экологического стандарта "Евро-6", сообщила пресс-служба "Татнефти".

"На нефтеперерабатывающем комплексе компании "Татнефть" – "Танеко" освоен выпуск бензинов Taneco Euro-6 марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100", — говорится в сообщении.

Теперь все топливо, выпускаемое на "Танеко", соответствует требованиям международного экологического стандарта "Евро-6". Новое топливо марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 уже реализуется на заправках компании.

"Танеко" — основной нефтеперерабатывающий комплекс "Татнефти", расположен в Нижнекамске. Общая проектная мощность комплекса по первичной переработке нефти достигает 15,3 миллиона тонн в год.