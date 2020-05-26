КИЕВ, 26 мая /ПРАЙМ/. Украина импортировала 5 миллиардов кубометров газа с начала года, сообщил во вторник глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Сегодня в Украину было импортировано первые 5 миллиардов кубометров газа с начала года", — написал он в Facebook.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Россия и Украина в конце декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечила продолжение транзита газа с 1 января после истечения срока предыдущего контракта.

Согласно протоколу по газовому сотрудничеству, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов.