МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Сергеем Румасом энергетику, подчеркнул важность четкого выполнения договоренностей в нефтегазовой сфере, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

"При обсуждении тематики энергетического сотрудничества Мишустин подчеркнул важность четкого выполнения двусторонних договоренностей, определяющих параметры взаимодействия в нефтегазовой сфере. В качестве позитивного примера был отмечен проект сооружения Белорусской АЭС по российским технологиям. Главы правительств условились продолжить обсуждение энергетической тематики по линии заинтересованных ведомств и организаций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мишустин и Румас также обсудили график предстоящих контактов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.