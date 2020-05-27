МОСКВА, 27 мая ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ в первом квартале текущего года выросла в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 125,56 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 3,8% и составила 130,4 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 3,1%, до 59,6 миллиарда рублей.

"Новатэк" — один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе.