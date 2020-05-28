МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Мосэнерго" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2019 года в размере 12,075 копейки на акцию, сообщается в материалах компании.

"Рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2019 года в размере 0,12075 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ", — говорится в сообщении.

Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 8 июля.

"Мосэнерго" — территориальная генерирующая компания России. В составе компании работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании — 43,4 тысячи Гкал/ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепле.