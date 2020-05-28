МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Совет директоров Московской объединённой энергетической компании рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2019 год, следует из материалов энергокомпании.

"Рекомендовать общему собранию акционеров общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2019 года", — говорится в сообщении. Собрание акционеров состоится 24 июня в форме заочного голосования.

Совет рекомендовал из чистой прибыли в размере 11,6 миллиарда рублей направить на инвестиционные цели 4,3 миллиарда рублей, в резервный фонд 34 миллиона рублей и оставить в распоряжении компании прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение, в размере 7,27 миллиарда рублей.

По итогам 2018 года компания дивиденды не выплачивала.

МОЭК — единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы. Компания и ее "дочки" также работают в некоторых городах ближнего Подмосковья. Контролирующим акционером и управляющей организацией МОЭК является "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество "Газпрома").