МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время не планирует встречаться с главами российских нефтяных компаний, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, в ближайшее время в графике президента нет такой встречи", — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Он также сообщил, что Путин встретится в Кремле в четверг с главой "Транснефти" Николаем Токаревым, а также проведет международный телефонный разговор.

"Из публичного — (президент — прим. ред.) примет сегодня в Кремле главу "Транснефти" Токарева. Компания системообразующая, чрезвычайно важная, поэтому нынешнее состояние компании, перспективы развития, оценка положения дел — все это будет на повестке дня предстоящей встречи", — рассказал Песков.

Кроме того, как сообщил пресс-секретарь президента, сегодня в графике главы государства есть международный телефонный разговор.

"Мы достаточно скоро дадим вам традиционное сообщение о том, какие вопросы будут затрагиваться", — добавил представитель Кремля.