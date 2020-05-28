Песков: в графике Путина на ближайшее время нет встречи с главами нефтяных компаний
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время не планирует встречаться с главами российских нефтяных компаний, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, в ближайшее время в графике президента нет такой встречи", — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Он также сообщил, что Путин встретится в Кремле в четверг с главой "Транснефти" Николаем Токаревым, а также проведет международный телефонный разговор.
"Из публичного — (президент — прим. ред.) примет сегодня в Кремле главу "Транснефти" Токарева. Компания системообразующая, чрезвычайно важная, поэтому нынешнее состояние компании, перспективы развития, оценка положения дел — все это будет на повестке дня предстоящей встречи", — рассказал Песков.
Кроме того, как сообщил пресс-секретарь президента, сегодня в графике главы государства есть международный телефонный разговор.
"Мы достаточно скоро дадим вам традиционное сообщение о том, какие вопросы будут затрагиваться", — добавил представитель Кремля.
https://1prime.ru/energy/20200528/831530442.html