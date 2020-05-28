МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на газ упали — после теплой зимы хранилища переполнены, а пандемия коронавируса еще больше снизила спрос. В наиболее сложной ситуации может оказаться Катар — главный поставщик сжиженного природного газа на мировом рынке. Эксперты рассказали Sputnik, какими видят перспективы развития газового рынка в период пандемии коронавируса и после его окончания, и нет ли риска, что рынок газа пойдёт по "нефтяному" сценарию.

"НЕ СРАВНИВАЙТЕ РЫНКИ НЕФТИ И ГАЗА"

Ливанский эксперт в сфере энергетики Айман Омар (Ayman Omar) пояснил, что примерять механизмы, возможные на рынке нефти, к газовому рынку не стоит. Однако пандемия действительно серьёзно ударила по газовой отрасли.

"Рынок газа принципиально отличается от рынка нефти. Постоянной потребности в газе, в отличие от нефти, у покупающих сторон нет. Да и сильного международного картеля вроде ОПЕК у стран-экспортёров газа тоже не сложилось. Поэтому рынок газа не столь чувствителен и во многом зависит от индивидуальных решений поставщиков. Однако цена на сжиженный газ всё-таки снизилась примерно наполовину в этом году, достигнув около двух долларов за миллион британских тепловых единиц", — сказал он.

Как отметил катарский эксперт в сфере экономики и финансов Абдалла Абдель Азиз аль-Хатер (Abdallah Abdel Aziz al-Khater), даже ценовая политика рынков двух энергоресурсов оказалась разной.

"В то время как цены на нефть значительно падали, на рынке газа ситуация с ценами оставалась совершенно стабильной", — подчеркнул он.

В свою очередь, российский экономист Владимир Рожанковский пояснил, что условия хранения и транспортировки нефти и газа серьёзно отличаются друг от друга, поэтому логистика, цены, да и сами рынки разные.

"Дело в том, что СПГ, в отличие от нефти, не может стоять месяцами в состоянии транспортировки. Его необходимо в течение нескольких недель вернуть в газообразное состояние – иначе его качество сильно пострадает. Хотя бы по этой причине нефтяной рынок и газовый сравнивать трудно. И перетягивать какие-то экономические сценарии, соответственно, тоже", — сказал он.

КАТАРСКО-АВСТРАЛИЙСКАЯ ГОНКА ЗА ПЕРВЕНСТВО

Говоря о ведущих странах-экспортёрах газа, Айман Омар отметил, что Катар сохранил свои позиции в качестве крупнейшего экспортера СПГ в мире. По данным за 2019 год, он продал порядка 77,6 млн тонн в 22 страны мира, занимая 22% доли мирового экспорта газа. Но к нему близко подбирается Австралия: данные за прошлый год говорят об экспорте 74,3 млн тонн, что составило 21% от общего экспорта газа в мире.

"Катар планирует увеличить добычу газа с 77 миллионов тонн в год до 126 миллионов тонн к 2027 году. Эмират уже подписал с Китаем соглашение о строительстве ряда танкеров, соответствующих этому плану. Соответственно, Катар явно стремится сохранить свои позиции в качестве лидера в мировом экспорте СПГ. И эти планы придают рынку газа определённую стабильность", — сказал он о планах Катара.

Ливанский эксперт продолжил:

"Чтобы избежать потерь от снижения цен на газ, Катарская нефтяная компания планирует сократить свои расходы примерно на 30%. Катар уже начал искать выходы на рынки Северной и Западной Европы: туда можно отправить невостребованный СПГ, который должны были отправить в Азию, но из-за пандемии коронавируса с этим возникли сложности. К тому же, в настоящее время усиливается конкуренция между Катаром и Австралией. Последняя увеличила свои общие экспортные мощности с 2,6 млрд кубических футов в сутки в 2011 году до 11,4 млрд в 2019 году. Темпы роста экспорта австралийская сторона сбавлять пока явно не намерена".

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА И ЕГО ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ

В свою очередь, кувейтский энергетический эксперт Камиль аль-Харами (Kameel al-Haramy)предложил рассмотреть развитие рынка не только с позиций Катара и Австралии, но также России и Ирана, не забывая о перспективном сланцевом газе.

"Несмотря на тот факт, что лидирующими игроками рынка являются Катар, Австралия, Иран и РФ, нельзя списывать со счетов американский сланцевый газ, который в ближайшие годы только будет набирать популярность на рынке. А нынешние растущие перспективы российского газа наряду с планами Катара, наращиванием продаж Австралией практически полностью лишает газовый рынок тех проблем, которые присущи нефтяному. Более того, из-за очень низкой цены на газ в Иране и в арабских странах, инвестиции продолжат поступать именно в российскую газовую отрасль, что может неожиданно для Катара и Австралии вывести РФ в лидеры рынка", — сказал он.

При этом катарский эксперт добавил: "Катар — небольшая страна, и на нее не повлияет какое-либо снижение цен на газ в будущем. Экономика Катара в достаточной степени диверсифицирована, чтобы избежать таких рисков".

ПЕРСПЕКТИВНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

Ливийский эксперт в сфере энергетики Монсеф аш-Шалауи (Monsef al-Shalawy) заметил, что уже в краткосрочной перспективе газовый рынок ждут серьёзные изменения. Это стало ясно ещё в декабре прошлого года, когда ливанском шельфе было обнаружено крупное месторождение газа – примерно в 25 триллионов кубических футов, как отметил эксперт. Однако газовые месторождения в средиземноморском шельфе отыскались не только в водах Ливана.

По оценкам эксперта, разведанные запасы природного газа в Ливии составляют более 55 триллионов кубических футов. При этом месторождение находится в непосредственной близости от Европы, прежде всего, Италии: это делает перспективным выход на европейский энергетический рынок.

Говоря о других газоносных странах региона, аш-Шалауи продолжил: "Кипр тоже недавно подписал соглашения с иностранными компаниями о начале разработок газового месторождения в своей экономической зоне. В свою очередь, Египет объявил об открытии инвестиций в исследование месторождений газа на собственном шельфе. Недавнее геологическое исследование США в водах Египта оценило объёмы залежей газа в 346 триллионов кубических футов. То есть, перспективы довольно интересные".

Однако исследования недр средиземноморских шельфов ещё продолжаются – ими занимаются в основном такие компании, как британская BP и итальянская Eni – пока не будут известны сколько-нибудь точные объёмы газовых месторождений региона, любые экономические прогнозы будут неточными.

"Строго говоря, Египет стал первой страной, которая начала проводить разведки газовых месторождений на средиземноморском шельфе. Египетская компания General Petroleum Corporation ещё в 1998 году провела первые исследования", — отметил он.

Говоря о Египте, ливийский эксперт продолжил: "Египет не так давно создал две станции для экспорта СПГ в Дамиетте в дополнение к двум действующим с 2000-х годов трубопроводам. Они экспортируют газ в соседние страны: Иорданию, Сирию и Ливан. Проектная мощность египетского газопровода оценивается примерно в 1 миллиард кубических футов газа, отдельно действует морская ветка в Палестину с мощностью 677 миллионов кубических футов".

Кроме того, аш-Шалауи уверен, что газовые месторождения Восточного Средиземноморья будут крайне интересны европейскому рынку – так проще всего диверсифицировать закупки газа.

"Европейский рынок – место перспективного экспорта газа из региона. Во-первых, потому что он расположен максимально близко к рынку сбыта, что сделает минимальными затраты на трансфер. Во-вторых, страны Европы сами нередко заявляли о необходимости диверсифицировать источники поставок газа. Россия и так является основным источником поставок газа в Европу с долей в 33% от общего спроса, но ожидается, что зависимость Европы от импорта газа увеличится из-за сокращения добычи на месторождениях в Северном море. Чтобы не подвергать собственный рынок энергетической зависимости от российского газа, средиземноморские месторождения оказываются крайне привлекательной перспективой для Европы", — заключил он.

ПОЗИТИВНЫЙ ПРОГНОЗ

В свою очередь, Абдалла Абдель Азиз аль-Хатер полагает, что рынок газа вообще ждёт довольно радужное будущее в краткосрочной и среднесрочной перспективе: рынок ждут высокие темпы роста и перспективы развития.

"Газ — чистая энергия, которая по-прежнему будет интересна покупателям. Более того, заключенные долгосрочные контракты гарантируют стабильность рынка. Спрос на газ продолжает расти хорошими темпами, даже с учётом распространения коронавируса. Следовательно, после окончания пандемии мы можем увидеть ещё большее желание государств использовать чистое топливо, и рынок газа продолжит рост", — сказал он.

Катарский эксперт продолжил: "В любом случае, рынок газа ждут более высокие темпы роста в ближайшее время. А расширение газовой промышленности несет в себе большие перспективы: как в росте инвестиций, так и в расширении использования новейших технологий. Это как раз те факторы, которые будут поддерживать цены на газ".