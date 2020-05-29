БРЮССЕЛЬ, 29 мая — ПРАЙМ, Мария Князева. Риск отрицательных цен на газ на европейских газовых хабах пока невелик, но стоимость "голубого топлива" будет оставаться низкой до конца лета, сказала РИА Новости старший аналитик по газу Refinitiv Марина Цыганкова.

Она отметила, что цены на европейских хабах находятся на исторически низком уровне. Контракт на месяц вперед на голландском хабе TTF стоит дешевле 4 евро за МВт.ч (примерно 46 долларов за тысячу кубометров).

"Теоретически, если спрос снизится еще сильнее на фоне теплой погоды, а поставки газа не сократятся, то есть риск увидеть отрицательные цены на физические контракты… Однако риск этого не так велик, поскольку все-таки ожидается некоторая коррекция спроса, так как европейские страны все больше и больше смягчают меры по борьбе с коронавирусом, из-за которых существенно снизился спрос на газ в апреле-мае. К тому же мы четко видим тенденцию по снижению поставок со стороны ряда поставщиков", — сказала она.

По словам эксперта, для большинства стран Европы очень высок риск того, что их газохранилища в скором времени заполнятся почти на 100%. На конец мая уровень заполненности ПХГ в ряде стран был выше, чем в прошлом году, отметила она.

"Так что именно риск того, что газ некуда будет закачивать в ближайшее время, и давит на цены. Низкая цена дает сигнал участникам рынка снижать поставки, чтобы газохранилища как раз и не заполнились раньше, чем окончится сезон закачки", — сказала она.

При этом эксперт не исключила, что в связи со сложившейся ситуацией компании-покупатели газа в ЕС будут пользоваться украинскими мощностями по хранению "голубого топлива" активнее, чем в прошлом году.

Говоря о динамике цен на газ на европейских рынках, она сказала, что они сохраняться низкими, вероятно, до конца летнего периода. "Скорее всего, цены начнут восстанавливаться с началом отопительного сезона, когда спрос увеличится и начнется выкачивание газа из газохранилищ", — заключила Цыганкова.