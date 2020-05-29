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МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" прогнозирует рост внешнеполитических рисков для своих проектов за рубежом, следует из годового отчета АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы атомной отрасли РФ).

Как отмечается в отчете, этот риск обусловлен изменениями регуляторного и политического климата в зарубежных государствах, приводящими к ограничению деятельности компаний российской атомной отрасли.

"Риск имеет тенденцию к увеличению, так как продолжающееся санкционное давление на российских граждан и юридических лиц в целом усиливает неопределенность в возможности реализации конкретных экономических проектов", — говорится в отчете.

Вместе с тем, "положительным индикатором" в отчете названо заключение в 2019 году "Росатомом" 7 межправительственных соглашений и 23 крупных межведомственных договоренностей.

Сейчас в портфеле "Росатома" на разной стадии реализации находятся проекты 36 атомных энергоблоков в разных странах.

Мерами, направленными на снижение внешнеполитических рисков, в отчете названы, в частности, координация работы "Росатома" с МИД России и другими ведомствами, задействование соответствующих межправительственных механизмов; политическая поддержка организаций атомной отрасли в работе на международных рынках; использование площадки профильных международных организаций для информационно- разъяснительной работы; создание партнерств с местными и иностранными региональными компаниями, а также поиск альтернативных партнеров; проработка альтернативных вариантов поставок произведенного и находящегося в производстве оборудования.

В мае нынешнего года чешское сетевое издание Deník N. написало, что Россия и Китай, намеревающиеся участвовать в тендере на постройку новых энергоблоков АЭС "Дукованы" в Чехии, якобы могут быть отстранены от конкурса. В материале сообщалось, что "выбор будущего исполнителя заказа связан с огромным геополитическим и экономическим значением".

В то же время вице-премьер и глава минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что не может "ни отдать предпочтение (кому-либо из претендентов), ни поставить кого-то в невыгодное положение". Представитель "Росатома" после этих публикаций заявил РИА Новости, что госкорпорация ориентируется на озвученную публично позицию правительства Чехии.