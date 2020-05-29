Уточняются объемы добытого урана

МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Объемы добычи урана предприятиями госкорпорации "Росатом" в РФ и за рубежом по итогам 2019 года остались на уровне 7 тысяч тонн, следует из годового отчета АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли).

В России добыча урана горнорудным дивизионом "Росатома" — "Атомредметзолото" в минувшем году составила 2,911 тысяч тонн, что на 5% выше плана, отмечается в отчете. Из этого объема 1,3 тысяч тонн пришлось на крупнейшее уранодобывающее предприятие "Росатома" — "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Краснокаменск, Забайкальский край), 1,016 тысяч тонн — на предприятие "Хиагда" (Республика Бурятия) и 595 тонн — на предприятие "Далур" (Курганская область).

Добычу урана за рубежом ведет международная компания "Росатома" Uranium One. По итогам 2019 года, предприятия Uranium One добыли 4,6 тысячи тонн урана, что на 5% выше добычи 2018 года.