УФА, 31 мая /ПРАЙМ/. Более 30 населенных пунктов в двух районах Башкирии остались без электроснабжения в результате аварии на электроопоре из-за шквалистого ветра, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Ранее ведомство предупреждало о ветре до 26 метров в секунду и грозах.

"Вследствие прохождения неблагоприятных погодных явлений, как гроза и шквалистый ветер, произошло повреждение опорных линий электропередач. В зону отключения электроснабжения попали 22 населенных пункта в Бакалинском районе и 9 сел в Шаранском районе Башкирии. Проводятся аварийно-восстановительные работы, в работе задействованы 32 человека и 6 единиц техники", — приводит ведомство слова заместителя начальника центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ Ильгиза Фаррахова.

По данным ГУ МЧС по Башкирии, ночью 1 июня в регионе ожидаются сильные ливни, крупный град, усиление ветра до 26 метров в секунду.