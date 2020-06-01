МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. "Новатэк" перенес запуск "Обского СПГ" на 2024 год, тогда как ранее планировалось запустить первую линию в конце 2022-го — начале 2023 года, следует из материалов компании.

Как указывается в материалах, полный запуск завода, в рамках которого будут построены две производственные линии мощностью 2,5 миллиона тонн каждая, запланирован на 2024-2025 годы.