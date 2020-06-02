МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent показывает рост из-за сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, в дальнейшем она может обновить рекорд и достигнуть 3,5 доллара за баррель, прокомментировал РИА Новости экономист "БКС Премьер" Антон Покатович.

Международное ценовое агентство Argus 1 июня сообщило, что премия Urals к цене Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара — в Южной Европе.

"Основным фактором в пользу формирования столь существенной премии в Urals в отношении Brent являлся сокращение объемов поставок сырья Россией в рамках своего участия в новой сделке ОПЕК++. Предложение тяжелых сортов нефти уже было "подорвано" и до пандемии, добыча таких крупных экспортеров как Иран и Венесуэла демонстрировала значительное снижение под давлением как американских санкций, так и прочих экономических факторов", — сказал эксперт.

По его словам, сейчас, когда спрос постепенно восстанавливается по мере ослабления карантинных мер в мире, а РФ реализует масштабные сокращения своей добычи, данные процессы приводят к удорожанию российского сорта нефти.

"Если действующая сейчас квота сокращения для РФ в 2,5 миллиона баррелей в сутки будет продлена, например, на срок еще 2 месяцев, премия Urals к Brent может расшириться до уровней 2,8-3,5 доллара", — сказал он. В то же время Покатович не исключил, что к концу года данная премия может сократиться, Urals может вернуться к дисконту к Brent.

Покатович прогнозирует, что в ближайшие 2-3 месяца цены Urals могут сформироваться в диапазоне 40-43 доллара, а 2020 год цены Urals могут завершить в диапазоне 37-41 доллар.

С начала мая вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса, снижения цен на нефть и падения спроса на нефть с более чем 100 миллионов баррелей в сутки до 70-80 миллионов баррелей в сутки. Альянс договорился о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета для сокращения взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.