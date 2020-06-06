МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Содержание вредных примесей в воде на месте разлива дизельного топлива в Норильске, по результатам проведенных проб, превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) более чем в 200 раз, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб региона.

"Получены результаты восьми проб забора воды. Зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций более чем в 200 раз", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в субботу работы по сбору и утилизации нефтепродуктов продолжаются, ведется мониторинг экологической обстановки. Всего к ликвидации последствий загрязнения привлечены 380 человек и 120 единиц техники.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.