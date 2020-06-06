МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. ОПЕК отмечает постепенное восстановление спроса на нефть в мире, но на этом нельзя останавливаться, необходимо с осторожностью определить дальнейшие действия альянса, заявил журналистам министр энергетики Алжира и президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб.

"Мы увидели определенное восстановление, как со стороны спроса, так и со стороны предложения в последние несколько недель… Спрос вырос по всему миру, так как экономическая активность плавно возвращается к нормальным уровням", — заявил министр в ходе конференции ОПЕК.

"Несмотря на прогресс, достигнутый на сегодняшний момент, мы не можем позволить себе почивать на лаврах. Нам нужно тщательно проанализировать состояние рынка и принять оптимальное решение, как действовать дальше", — сказал он.

Министры энергетики стран ОПЕК в субботу проводят заседание в формате видеоконференции, где обсуждают первые результаты сделки ОПЕК+, ее выполнение странами и дальнейшую судьбу соглашения по сокращению добычи нефти. Позднее состоится также встреча министров ОПЕК+.