КРАСНОЯРСК, 7 июн /ПРАЙМ/. Специалисты Росприроднадзора ведут постоянный мониторинг и с начала ЧС в Норильске взяли 80 различных проб, сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

"Росприроднадзор постоянно берет забор проб. Таких проб за все время с начала ЧС уже 80 — 60 на воде, 20 на грунте", — сказал Чуприян.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.