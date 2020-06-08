МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Объем добычи нефти, который возникнет в результате отказа Саудовской Аравии от дополнительного сокращения добычи в июле, будет направлен на внутренний рынок, так как на нем в это время ожидается повышенный спрос, заявил министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман.

Саудовская Аравия в июне дополнительно к своей квоте по ОПЕК+ сокращает добычу нефти на еще 1 миллион баррелей в сутки, однако в июле, как заявил министр, страна этого делать не планирует.

"Одна из фундаментальных вещей, которую, я думаю, большинство из вас знает, заключается в том, что в июне, июле, августе и сентябре наше внутреннее потребление со стороны ЖКХ, электричества… растет, а также с учетом ослабления ограничительных мер (из-за коронавируса — ред.) у нас в стране наше внутреннее потребление жидких углеводородов должно повысится… Так что рост производства в июле пойдет на внутреннее потребление", — сказал министр в ходе пресс-конференции ОПЕК+.

Вместе с Саудовской Аравией дополнительно добычу нефти в июне сокращают Кувейт, ОАЭ и Оман, общий дополнительный объем составляет около 1,2 миллиона баррелей в сутки. Однако эти страны также планируют ограничить подобные меры только текущим месяцем.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.