АЛМА-АТА, 9 июн — ПРАЙМ. Фонд национального благосостояния (ФНБ) Казахстана "Самрук-Казына" разместил среди отечественных частных инвесторов 385 тысяч акций национальной атомной компании (НАК) "Казатомпром" в рамках очередного этапа приватизации крупнейшего мирового производителя урана, сообщила пресс-служба фонда.

На минувшей неделе ФНБ разместил среди институциональных инвесторов на Лондонской фондовой бирже (LSE) и на бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX) 6,27% акций "Казатомпрома" на сумму 206 миллионов долларов. Цена размещения составила 13 долларов США на одну глобальную депозитарную расписку (ГДР), равную одной акции компании. ФНБ предложил 385 тысяч акций "Казатомпрома" (0,15% акций компании) в рамках отдельного размещения среди физических лиц — граждан Казахстана.

"АО "Самрук-Казына" продало: в совокупности 275 496 ГДР по цене 13 долларов США за ГДР, а также в совокупности 109 504 акций по цене 5,2 тысячи тенге за акцию (13 долларов по курсу Нацбанка — ред.)… Общая сумма поступлений от продажи до вычета расходов и иных платежей составила 5 005 000 долларов США", — говорится в опубликованном во вторник на сайте фонда пресс-релизе.

ФНБ ранее сообщал, что нынешнее размещение является частью комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы, утвержденного правительством Казахстана. Правительство ранее разрешило ФНБ "Самрук-Казына" продать до 25% акционерного капитала "Казатомпрома". Текущим размещением 0,15% акций "Казатомпрома" ФНБ "Самрук-Казына" завершил продажу 25-процентного пакета акций производителя урана, проведенную в несколько этапов начиная с 2018 года. В настоящее время "Самрук-Казына" остается владельцем 75% акций "Казатомпрома".

"Казатомпром" является крупнейшим в мире производителем урана. На его долю в 2019 году пришлось около 24% совокупной мировой первичной добычи урана. "Казатомпром" вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 24 месторождений, объединенных в 13 уранодобывающих предприятий. Ценные бумаги "Казатомпрома" размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Astana International Exchange.