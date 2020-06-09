МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Добыча на крупнейшем ливийском нефтяном месторождении Шарара была восстановлена после непродолжительного перерыва, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Добыча на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии Шарара возобновилась после краткой приостановки", — сообщило агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее во вторник ливийская Национальная нефтяная компания (NOC) объявила форс-мажор по поставкам нефти с месторождения Шарара. По данным компании, на месторождении Шарара появилась группа вооруженных людей и приказала сотрудникам немедленно прекратить работу. Затем СМИ сообщили, что добыча нефти на месторождении остановлена, что было подтверждено NOC.

При этом в воскресенье NOC объявила о возобновлении добычи нефти на месторождении Шарара, которая была остановлена более четырех месяцев назад из-за блокирования трубопроводов, а в понедельник была возобновлена добыча нефти на месторождении Эль-Филь.