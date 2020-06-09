ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июн /ПРАЙМ/. Грозы и сильный ветер во вторник оставили без электричества около 9 тысяч жителей Новгородской области, электроснабжение планируется восстановить в ночь на среду, сообщил главный инженер "Новгородэнерго" – филиала "Россети Северо-Запад" Андрей Латышонок.

"По отключенным потребителям у нас числится около 9 тысяч (человек) в целом по области и около 90 населенных пунктов", — сказал он на оперативном совещании по устранению последствий непогоды под председательством губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Латышонок охарактеризовал ситуацию как "некритичную". По его словам, к работе уже приступили 17 бригад специалистов "Новгородэнерго", и энергоснабжение на сетях 10 киловольт планируется восстановить до 03.00 мск среды. После этого, по оценке Латышонка, в зоне отключения останутся единичные частные дома.

Как уточнил руководитель Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС по Новгородской области Андрей Козюков, из-за грозового фронта в регионе выпало примерно 50% месячной нормы осадков. Зона отключения электроснабжения затронула, в частности, Пестовский, Новгородский, Волотовский, Крестецкий, Маловишерский, Солецкий и Старорусский районы.