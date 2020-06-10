МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Минприроды РФ не согласно с предложением Минвостокразвития о закреплении за Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) функций оператора шельфовых проектов в Арктике, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо замглавы Минприроды, главы Роснедр Евгения Киселева замглаве Минвостокразвития Александру Крутикову.

Отмечается, что поводом для письма Киселева, направленного Крутикову в конце мая, стало обращение главы Минвостокразвития Александра Козлова к вице-премьеру Юрию Трутневу. Козлов в апреле предложил наделить ФРДВ функциями по переговорам с инвесторами для создания консорциумов по проектам на шельфе, а также по "организации и проведению электронных аукционов в случае отказа инвесторов от формирования консорциума". Кроме того, предлагалось передать ФРДВ функции по подготовке проектов решений правительства о предоставлении в пользование шельфовых участков, а также получение разовых платежей за такие площади. Такие функции сейчас закреплены за Роснедрами.

Киселев же в своем письме подчеркнул необходимость сохранения существующей системы недропользования, пишет издание. По его мнению, передача ФРДВ разовых платежей за предоставление права пользования участком недр на шельфе приведет к выпадающим доходам и к "дестабилизации системы государственного финансирования отрасли". Кроме того, чиновник отметил, что государство как собственник недр и запасов полезных ископаемых является единственным субъектом, обладающим правом на взимание фискальных платежей за пользование государственным имуществом, а ФРДВ "и так финансируется из бюджета РФ", а следовательно передача платежей организации "представляется излишней и необоснованной".

Во вторник на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект, подготовленный Минвостокразвития, согласно которому предлагается либерализовать доступ к шельфу Арктики и Тихого океана с 2021 года, допустить к работе на нем как российские, так и иностранные компании. Вместе с тем предлагается определить компанию-агента, которая будет работать от лица правительства в консорциуме с другими компаниям, желающими осваивать шельф, и иметь блокпакет в этом консорциуме.

Функции агента правительства РФ "могут осуществляться организацией, сто процентов акций (долей, паев) которой принадлежат Российской Федерации, организацией, являющейся институтом развития Дальнего Востока и Арктики или являющейся организацией, единственным акционером которой является государственная корпорация "ВЭБ.РФ", подчеркивается в документе. В качестве кандидата предлагается ФРДВ.

Ранее идею создать госкомпанию-оператора для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу предложил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Трутнев. Сейчас лицензии на шельф могут получить лишь структуры "Роснефти" и "Газпрома", которые вправе привлекать миноритарных частных игроков, в том числе и иностранцев. Инициатива вице-премьера предполагала возможность частных компаний входить в консорциум с "Росшельфом". Однако в мае сообщалось, что создание "Росшельфа" откладывается из-за изменения ситуации на мировых рынках в связи с распространением коронавируса.