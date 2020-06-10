МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Снижение потребления электроэнергии в РФ в 2020 году не превысит 2,2%, заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак в рамках онлайн-конференции, посвященной вопросам стабильного функционирования электроэнергетики в условиях ограничений из-за COVID-19.

"Видим тенденции к увеличению потребления и рассчитываем, что в том сценарии, который будет, что в целом по году у нас снижение потребления не превысит 2,2%", — сказал Грабчак.

Минэнерго РФ разработало три сценария развития для электроэнергетики с разной продолжительностью влияния коронавируса и действия ограничительных мер, а соответственно и периода существенного сокращения потребления электроэнергии. Как сообщал в апреле Грабчак, потребление электроэнергии в энергосистеме РФ при оптимистичном сценарии в 2020 году может сократиться на 3,6%, при пессимистичном — на 8,2%, при шоковом — на 10,1%,