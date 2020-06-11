МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Главе Норильска Ринату Ахметчину предъявлено обвинение в халатности после разлива дизельного топлива на ТЭЦ, чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Ахметчину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ", — сказала Петренко.

По мнению следствия, Ахметчин, будучи осведомленным о количестве разлитого из резервуара топлива, должных мер по реагированию на ЧС и по ликвидации её последствий не принял.

"Он не организовал координации деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска, не обеспечил функционирования и взаимодействия органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроля и наблюдения за состоянием окружающей среды, не спрогнозировал развития и последствий чрезвычайной ситуации на территории возглавляемого им муниципального образования", — добавила Петренко.