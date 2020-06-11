ЛОНДОН, 11 июн /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британская компания по поставке и хранению газа Centrica планирует сократить около 5 тысяч сотрудников из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, следует из сообщения компании.

Вследствие кризиса компания пересматривает оперативную модель управления, в рамках чего, как ожидается, будут сокращены около 20 руководящих позиций. Ожидается, что сокращения начнутся во втором полугодии текущего года. В результате изменений Centrica намерена улучшить свои финансовые результаты.

"Предполагается, что пересмотренная оперативная модель ускорит достижение целевой экономии средств и приведет к сокращению примерно 5 тысяч должностей в рамках всей группы, причем более половины отклонений, как ожидается, будут приходиться на управленческие уровни", — говорится в сообщении компании.

"Я считаю, что наша сложная бизнес-модель препятствует реализации нашей стратегии и препятствует тому неустанному вниманию, которое я хочу уделять нашим клиентам. У нас есть замечательные люди, сильные бренды, которым доверяют миллионы, и лидирующие позиции на рынке, но суровая реальность такова, что за последние годы мы потеряли более половины наших доходов. Теперь мы должны сфокусироваться на модернизации и упрощении нашего бизнеса", — приводятся слова генерального директора Centrica Group Криса О"Ши.

Centrica, основанная в 1997 году, занимается хранением и поставками газа, снабжением потребителей электроэнергией, оказывает сервисные услуги. В настоящее время в компании заняты 27 тысяч человек, из которых около 20 тысяч базируются в Великобритании.