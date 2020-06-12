ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 июн /ПРАЙМ/. Ожоги третьей степени зафиксированы у пострадавших при возгорании резервуара для нефтепродуктов в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Информация о возгорании нефтяного резервуара на территории производственного объекта в районе 12-го километра дороги Нижневартовск — Мегион поступила в экстренные службы в 17.31 (15.31 мск). В региональном управлении МЧС уточняли, что резервуар, по предварительным данным, был пустой и находился на ремонте. Открытое горение удалось ликвидировать, площадь пожара составляет около 410 квадратных метров.

Как сообщали РИА Новости в ООО "Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение" (входит в "Роснефть"), при возгорании на пустом резервуаре для нефтепродуктов, который находился на плановом ремонте, пострадали два сотрудника, они оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь. Выход остатков нефтепродукта отсутствует, угрозы окружающей среде нет. На предприятии создан оперативный штаб для выяснения причин случившегося.

"Двое пострадавших при возгорании резервуара в цехе подготовки и сдачи нефти… госпитализированы с ожогами третьей степени в Нижневартовскую окружную клиническую больницу. Им в полном объеме оказывается вся необходимая медицинская помощь", — подчеркнули в департаменте.

В окружном управлении МЧС пояснили РИА Новости, что пожарным удалось ликвидировать горение снаружи резервуара, сейчас они тушат отдельные очаги внутри емкости.