МИНСК, 12 июн /ПРАЙМ/. Государственный комитет судебных экспертиз (ГКСЭ) Белоруссии будет сотрудничать с министерством энергетики США по борьбе с незаконным оборотом ядерных и других радиоактивных материалов, сообщила в пятницу пресс-служба ГКСЭ республики.

"Государственный комитет судебных экспертиз присоединился к реализации меморандума о взаимопонимании с министерством энергетики США. Документ предполагает развитие сотрудничества в деле предотвращения незаконного оборота ядерных и других радиоактивных материалов, который был подписан государственным пограничным комитетом (Белоруссии) и минэнерго США 9 августа 2011 года", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметили в ГКСЭ, американское минэнерго является исполнительным департаментом правительства США, отвечающим за энергетическую и ядерную безопасность, а белорусский комитет с 2015 года активно развивает новое для республики направление в судебно-экспертной деятельности — ядерную криминалистику.

По данным ведомства, в ГКСЭ создана и функционирует специальная группа, представители которой участвуют в следственных и иных процессуальных действиях, оперативно-разыскных мероприятиях при обнаружении (задержании) бесхозных источников ионизирующего излучения и при расследовании преступлений с применением радиоактивных веществ, проводят "традиционные криминалистические" экспертизы по загрязненным либо потенциально загрязненным объектам.

В пресс-службе обратили внимание, что только в 2019 году специалисты группы четыре раза принимали участие в подобных осмотрах.

"И благодаря слаженной работе государственных органов во всех случаях источники ионизирующего излучения были своевременно обнаружены и изъяты, что позволило избежать серьезной угрозы для жизни и здоровья граждан", — добавили в ГКСЭ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале февраля на встрече с госсекретарем США Майком Помпео отметил опыт сотрудничества Минска и Вашингтона по задержанию преступников, которые перемещали через белорусскую границу в сторону Запада ядерные материалы.