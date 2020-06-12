Вертолет готовится к тушению пожара на газораспределительной станции в Казани - МЧС РФ
МОСКВА, 12 июн /ПРАЙМ/. Вертолет Ми-8 готовится к тушению пожара на газораспределительной станции в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что один человек погиб, еще трое пострадали при взрыве емкости со сжиженным газом в Казани.
"В 21.56 поступило сообщение о пожаре на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". Предположительно, произошел взрыв сжиженного газа на наземном стационарном объекте емкостью 100 кубических метров с последующим горением. Есть угроза остальным емкостям, ранг пожара — №4", — говорится в сообщении.
Отмечается, что четыре человека пострадали. Работают 11 единиц пожарной и специальной техники, проводится наращивание группировки.
https://1prime.ru/energy/20200612/831618835.html