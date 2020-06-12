МОСКВА, 12 июн /ПРАЙМ/. Вертолет Ми-8 готовится к тушению пожара на газораспределительной станции в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что один человек погиб, еще трое пострадали при взрыве емкости со сжиженным газом в Казани.

"В 21.56 поступило сообщение о пожаре на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". Предположительно, произошел взрыв сжиженного газа на наземном стационарном объекте емкостью 100 кубических метров с последующим горением. Есть угроза остальным емкостям, ранг пожара — №4", — говорится в сообщении.

Отмечается, что четыре человека пострадали. Работают 11 единиц пожарной и специальной техники, проводится наращивание группировки.