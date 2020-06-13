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МОСКВА, 13 июн /ПРАЙМ/. Пожарный поезд прибыл в Казань на тушение пожара на газораспределительной станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Взрыв сжиженного газа произошел в пятницу вечером в Казани в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров. В МЧС России сообщили, что пожар произошел на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ", к его тушению готовится вертолет Ми-8, есть угроза остальным емкостям. По данным минздрава региона, один человек погиб, еще двое пострадали. Один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней тяжести.

"Для тушения пожара в Казани прибыл пожарный поезд", — говорится в сообщении.

По последним данным МЧС России, к тушению привлечено 138 человек и 48 единиц техники.

Позже в МЧС России заявили, что прибыл и приступил к тушении пожара в Казани второй пожарный поезд.