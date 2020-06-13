Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в Казани - минздрав
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КАЗАНЬ, 13 июн /ПРАЙМ/. Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара на газораспределительной станции в Казани, пострадавшие госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Татарстана.
Ранее представитель экстренных служб сообщил, что взрыв сжиженного газа произошел в пятницу вечером в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров, по его данным, погиб один человек, еще трое пострадали. В МЧС России сообщили, что пожар произошел на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ", к его тушению готовится вертолет Ми-8, есть угроза остальным емкостям.
"В результате происшествия погиб один человек, пострадали два человека. На данный момент госпитализирован мужчина 45 лет в состоянии средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.
Представитель минздрава уточнил, что на месте происшествия работает бригада республиканского центра медицины катастроф, информация по пострадавшим в настоящее время дополняется.
Позже он уточнил, что госпитализирован и второй пострадавший. Оба пострадавших находятся в Республиканской клинической больнице Татарстана.
По последним данным МЧС России, к тушению привлечено 138 человек и 48 единиц техники.
https://1prime.ru/energy/20200613/831618889.html