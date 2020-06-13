МОСКВА, 13 июн /ПРАЙМ/. Режим чрезвычайной ситуации ввели из-за пожара на газоперерабатывающей станции в Казани, сообщается на сайте главка МЧС РФ по Татарстану.

В пятницу вечером представитель экстренных служб региона сказал, что в наземном газохранилище в Казани произошел взрыв сжиженного газа, после чего место ЧП охватил пожар. В МЧС России сообщали, что пожар произошел на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". Угрозы жилым домам нет. По данным минздрава Татарстана, один человек погиб, еще двое пострадали, они госпитализированы.

"По состоянию на 7.00 мск 13 июня 2020 года для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах после взрыва и последующего пожара на газораспределительной станции.