МОСКВА, 14 июн /ПРАЙМ/. На месте разлива дизельного топлива в ближайшую неделю сохранится ветреная погода, что является основной помехой для ликвидации последствий ЧС, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Температура там высокая: в воскресенье температура – около 15 градусов, а в течение рабочих дней следующей недели температура – от 9 до 13 градусов, ночью – около 4 градусов. Но там ветер, он может усиливаться в понедельник: средний ветер – 8 метров в секунду, а при порывах он может быть больше. Конечно, порывистый ветер – главная помеха для сбора нефтепродуктов с поверхности воды. Существенных осадков не прогнозируется", – сказал Вильфанд.