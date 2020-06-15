МОСКВА, 15 июн /ПРАЙМ/. Баланс спроса и предложения на рынке нефти ещё не достигнут, продление сделки ОПЕК+ на месяц является логичным, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Баланс спроса и предложения ещё не достигнут, ещё по-прежнему на рынке достаточно много избыточных запасов, которые сформированы за последние месяцы. В условиях того, что мы только-только выходим из карантинов, конечно, продление на месяц максимального сокращения добычи, безусловно, является логичным", — сказал Дюков в интервью телеканалу "Россия 24".